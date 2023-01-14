Düzce'de Tarım Akademisi'nde örnek iş birliği

Düzce Belediyesi, bünyesinde kurduğu Tarım Akademisi’nde örnek bir çalışma başlatıyor.Alparslan Efe DEMİR/DÜZCE HABERÖZEL TV (DÜZCE İGFA)

Tarım öğrencilerine uygulama alanı sağlayacak çalışmayı kapsayan ve Düzce Belediyesi ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Tarım Akademisi İş Birliği Protokolü” yürürlüğe girdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde hazırlanan “Modern Tarım” çalışmaları, Mergiç Mahallesi’nde bulunan 121 dönümlük alanın “Tarımsal Kalkınma Merkezi” olarak düzenlenmesi ile başlamıştı. Alanda dezavantajlı kadınların istihdam edilmesi ve Tıbbi Aromatik bitkilerin yetiştirilmesi devam ederken tarım sektörüne destek sağlanması ve genç çiftçilerin teşvik edilmesi konusunda bugün önemli bir mesafe kat edildi. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü huzurunda Düzce Belediyesi ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan “Tarımsal İş Birliği Protokolü”nün imzaları atıldı.

TARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULAMA ALANI

Düzce’de bünyesinde Tarım Bölümü de barındıran İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 121 dönümlük “Tarımsal Kalkınma Merkezi”nden faydalanması amacıyla hazırlanan protokol kapsamında öğrenciler ilk etapta 3 yıl boyunca uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacak. Protokole taraf olan Düzce Belediyesi, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile BELTUR A.Ş. protokolde yer alan yükümlülükleri kapsamında öğrencilerin tarımsal faaliyetlerle uğraşmasını ve hasat edilen ürünlerin pazarlanması konusunda destek sağlayacak.

“GENÇ ÇİFTÇİLER BİZİ STRATEJİK ALANDA ÖNE TAŞIYACAK”

Düzce Valiliği’nde, Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ile Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Beytullah Yılmaz’ın katıldığı imza töreninde taraflar protokol gereklerini yerine getirmek üzere çalışmaların hızla başlayacağını belirtti.