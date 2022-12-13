Düzce'de tahliye edilen 630 konuttan 333'ü yıkıldı

Düzce Gölyaka'da 20 gün önce meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Düzce Valiliği, 791 ağır hasarlı konuttan 630 konutun tahliye edildiği, 333 konutun yıkımının gerçekleştiğini duyurdu. Düzce'de bugüne kadar 19 bin 590 haneye hasar, 10 bin 261 kişiye de eşya zararı ödemeleri yapıldı.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Merkez üssü Gölyaka (Düzce) olan 5.9 büyüklüğündeki depremin üzerinden 20 gün geçti.

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, toplam bin 878 personel ve 376 aracın aktif görev yaptığı sahada çadır alanlarında ise şu an itibariyle 3 bin 755 kişi barındığı bildirildi.

Bireysel ve toplu alanlarda kurulan konteyner sayısı 404'e ulaşırken, 791 ağır hasarlı konuttan 630 konut tahliye edilmiş, 333 konutun yıkımı gerçekleştirilmiş, 155 konutun ise tahliyesi devam ettiğini kaydeden Valilk, merkez ve ilçelerde yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı 37 olduğu, 4 ikram aracı, 3 mobil mutfakla aracı desteği ile 12 yemek dağıtım noktasında vatandaşların yanında olmaya devam edildiğini kaydetti.

Bu arada Düzce genelinde 13 Aralık itibariyle 19 bin 590 hanemize bina hasar ödemesi, 10 bin 261 kişiye de eşya zararı ödemesi gerçekleştirildiği, ödemelerin devam ettiği belirtilirken, Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından da bölgede 28 bin 565 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu bildirildi.