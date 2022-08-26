Düzce'de site aidatlarına yıl içinde ikinci zam

Düzce'de Aşiyan Konakları'nın site aidatları astronomik şekilde arttı. ‘Enflasyon, döviz kuru, personel gideri, halı saha,basketbol sahası masrafı' gibi bahanelerle yapılan artışlar ikinci kez yapılan zamla fahiş rakamlara ulaştı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yüksek kira artışlarının ardından, ev sahibi ve kiracılar fahiş aidat oranlarıyla sarsıldı.

Enflasyon ve döviz kurunu bahane eden fırsatçı site yönetimleri yıllık aidatlara fahiş oranlarda zam yaptı.

Düzce'deki 37 bloktan oluşan Aşiyan konakları konut projesinde yıllık aidat kalemlerinde halısaha bakımına 196 bin 654 TL, basketbol sahası bakımına 164 bin 256 TL, Sondaj çalışmaları için 66 bin 380 TL yazılırken toplamda 427 bin 291 TL öasraflar için site sakinlerinden ek olarak daire başı 980 TL ödemeleri için kapılara yazı bırakıldı.

Yılın 7 ayında enflasyon bahane edilerek site aidatlarına iki kez zam yapan site yönetimi 7 ayda aidatlara ikinci kez zam yaptı.

Ayrıca Temmuz-Ağustos ayları için geriye dönük 200 TL Aidat ödenmesinin yapılmasını isteyen yönetime, "Yapılan bu fahiş Aidat ve gider kalemleri için zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde bu kadar zulüm yapılmaz" diye isyan eden sakinler mahkemeye başvuracaklarını belirtti.