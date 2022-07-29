Düzce'de silahlı saldırıya 8 tutuklama

Düzce’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 10 kişi göz altına alınmıştı. Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Düzce'de merkeze bağlı Esentepe Köyü'nde yaşandı.

Fındık tarlasından dönen A, M, S ve E,Gürbüz’e pompalı tüfeklerle yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili Jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin soruşturması kapsamında C. K., V. Ç., H. Ü., K.G., K. Ç., M. E. Ç., C. G., N.Ç adlı şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şüphelilerde O.Ç. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.