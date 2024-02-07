Düzce'de silahlı kavga 1 yaralı

Aydınpınar Caddesi üzerinde karşılaşan enişte ile kayın birader E.İ. ile A.M. arasında tartışma çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.İ'nin tabancayla ateş etmesi sonucu A.M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 acilyardım (sağlık) ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı E.İ'nin ise olayın ardından polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.