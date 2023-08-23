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Düzce'de sıkı denetim... 40 sürücüye 71 bin lira ceza yazıldı
GÜNDEM 23.08.2023, 08:56
Düzce'de düzenlenen asayiş ve trafik uygulamasında 40 sürücüye 70 bin 486 lira para cezası yazıldı, 143 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik, trafik, şahin, yunus ve trafik ekipleri, üniversite bölgesi olarak bilinen, gençlerin yoğun olduğu Beçi'de geniş kapsamlı ortak uygulama yaptı.
Gece saatlerinde gençlerin yoğun olduğu iki noktada gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan araçlar aranırken, 143 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.
Uygulamada, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 araç trafikten men edildi ve 40 sürücüye toplam 70 bin lira para cezası kesildi.
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