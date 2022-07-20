Düzce'de selin yaraları sarılıyor

Düzce'de geçtiğimiz ay sonunda yaşanan sel felaketinde Beyköy su alma regülatörünün zarar görmesinin yanı sıra Yahyalar ve Beyciler mahalleleri ile Metek TOKİ’de yaşanan sel baskınlarının ardından Düzce Belediyesi tüm kadrolarıyla harekete geçti.DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi yaşanan sel felaketinde şehrin içme suyunu bir an önce vermek amacıyla Uğur Suyunda başlattığı regülatör çalışmalarını tamamlayıp kente su verdikten sonra bazı mahallelerde yaşanan taşkınlardan dolayı mağdur olan vatandaşlara elini uzatmaya devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bizzat ilgilendiği regülatör çalışmalarının yanı sıra Başkan Yardımcıları da Özlü’nün yakın takibi ile sel mağduru vatandaşlarla ilgili çalışmaları yürüttü.

Selden dolayı evleri ve tarlaları zarar gören mahalleler olan Yahyalar ve Beyciler ile Metek TOKİ sakinleriyle bir araya gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Okan Kaltu, Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Gülmez ve ilgili müdürlük personeli sel taşkınlarının nedenlerini yerinde tespit etti. Özellikle Yahyalar Mahallesinde vatandaşlarla birlikte masaya oturan Belediye Başkan Yardımcıları, mahalle içinden geçen ark ve su kanallarının bir an önce Karaca deresine bağlanması için çalışma başlatacaklarını ifade etti.

İKİ TAHLİYE NOKTASI OLACAK

Öte yandan Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Okan Kaltu, taşkınlardan zarar görmemesi için ikinci bir çözümü de planladıklarını belirterek, kör olan yeni bir güzergah yapılarak mahallede iki noktadan su tahliyesinin yapılacağını kaydetti.

Düzce Belediyesi ve mahalle sakinlerinin ortaklaşa kararlaştırdığı alternatifli çözümler, mahalle sakinlerinin talebi üzerine mahsulün kaldırılmasının ardından başlayacak. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, arkların açılması için çalışmaları kısa sürede tamamlayacak. Belediye Başkan Dr. Faruk Özlü’nün yapılan ve yapılacak çalışmaları da yakından takip edeceği belirtildi.