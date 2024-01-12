Düzce'de sahte plakalı servis aracı denetimde yakalandı

Düzce'de emniyet ekiplrinin alkol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu servis aracının plakası sahte çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konuralp Beçi Kavşağında yaptıkları alkol kontrolünde şüphe üzerine M.E. idaresindeki 81 S 1322 plakalı servis aracını durdurdu. Ekiplerinin yaptığı plaka sorgusunda araç üzerindeki plakanın sahte olduğu anlaşıldı.

Ekipler, araç şase numarası sorgusunda 81 S 1343 plakasına tescilli olduğunu belirledi.

Araç yedi emin otoparkına çekilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.