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Düzce'de 'S' plaka mağduriyeti gideriliyor

GÜNDEM 18.10.2022, 12:18
Düzce'de 'S' plaka mağduriyeti gideriliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2016 yılı yönetmeliğinden kaynaklanan S Plaka hak sahiplerinin yaşadığı çalışma ruhsatı ve güzergâh belgesi mağduriyetini çözmek amacıyla başlattığı çalışma sonuçlandı. Yapılan çalışma ile 1 Kasım 2022 tarihine kadar S plakası iptal edilen hak sahiplerinin başvuruları halinde mağduriyetleri giderilecek.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Ulaşım Birimi, S plaka hak sahiplerinin sorunlarını çözmek amacıyla başlattığı çalışma ile mağduriyet giderildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün devreye girmesiyle birlikte hem eski yönetmelikten hem de pandemi sürecinden dolayı çalışma ruhsatı ve güzergâh belgesi alamayan 429 S Plaka sahiplerine yeni bir hak tanındı. Ekim ayı belediye meclisinde görüşülen S Plaka yönetmeliği güncel kanun ve mevzuatlara göre yeniden hazırlandı.

S Plaka sahipleri eski yönetmelikte hem çalışma ruhsatı hem de güzergâh belgesi alması gerekirken yeni yönetmelikte çalışma belgesi alması şartı yeterli olacak.

Öte yandan pandemi sürecinde çalışma ruhsatı olup güzergâh belgesi alamayan S Plaka hak sahipleri 1 Kasım tarihine kadar başvurmaları halinde mağduriyetleri giderilecek.

2015 yılında düzenlenen S Plaka ihalesinde borçlarını ödemeyen hak sahipleri bu yönetmelik değişikliğinden yararlanamayacak.

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