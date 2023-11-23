Düzce'de ruhsatız tüfek ve tabancalar ele geçirildi

Düzce'nin kırsal köyünde bir şahsın evinde ve aracında yapılan arama kararına istinaden ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile çok sayıda çeşitli çaplarda fişekle ele geçirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin merkez ilçesi Kavakbıçkı Köyü'nde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, E.B (49) adlı şahsın ikameti ve aracına Düzce 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karara istinaden arama gerçekleştirdi.

Ekipler yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız 9 mm. çapında Fabrqueq ibareli tabanca, 47 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 83 adet 7.65 mm. çapında tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 24 adet yivsiz av tüfeği fişeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ve 50 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.

Olayla ilgili 6136 sayılı kanuna muhalefetten ötürü Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca adli tahkikata başlatıldı.