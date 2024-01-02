Düzce'de PTT'nin lojistik deposunda iş kazası

Düzce'de Sancaklar PTT Bölge Müdürlüğü Lojistik binasında kargo yüklemesi yapıldığı esnada, E.A. adlı bir kişi platformdan dengesini kaybederek yere düştü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sancaklar PTT Bölge Müdürlüğü'nün lojistik binasında meydana gelen kaza ardından durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.A.’ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre E.A.’nın vücudunda kırıklar olduğu belirlenirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.