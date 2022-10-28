Düzce'de polisi dinlemeyen taksi sürücüsü cezayı yedi! Bu kadarı da pes artık!
Düzce'de yaya yolunu kapatıp yolcu beklemek için duran ve polisin uyarılarına kulak tıkayan ticari taksi sürücüsüne, polis memuru 58. maddeden cezai işlem uyguladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği önünde bulunan yaya geçidine günün en işlek saatinde yaya yoğunluğunun çok olduğu anda yaya geçidinin üstünde yayaları rahatsız ederek hem engelli inişini hem de yaya yolunu kapatıp yolcu beklemek için durdu.
Durumu gören trafik polisi sürücünün yanına giderek yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı.
Ticari taksi sürücüsünün polisi anlamaması üzerine polis memuru 58. maddeden cezai işlem uyguladı.
Trafik polisinin bu duyarlı davranışı yayalar tarafından memnuniyetle karşılandı.
https://youtu.be/P1Mwet271YQ
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