Düzce'de planör kazası

Akıllara durgunluk veren hava kazası, bugün Arapçiftliği Mahallesinde meydana geldi. Haber Özel TV / Düzce (İGFA) - Düzce'de bir belediye başkan adayının tanıtımını yapan planör, alçak uçuştayken arızalandı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettği planör, elektrik tellerine takılarak asılı kaldı.

Kazayı görenlerin, durumu Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından olay yerinden kaçan henüz kimlikleri tespit edilemeyen planör sürücüsü ve yanında ki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Elektrik tellerine asılı halde kalan hava aracı, SEDAŞ ekiplerinin bölgenin elektriğini kesmesinin ardından, itfaiye ekiplerince aşağıya indirilerek sahibine teslim edildi.

Polis ekipleri akıllara durgunluk veren hava kazası ile ilgili inceleme başlattı.