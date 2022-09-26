Düzce'de piyasaya sahte para süren kişi tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen sahte para operasyonunda şüpheli bir kişi yaklaşık 20 bin lira sahte para ve bu suçtan elde ettiği 7 bin lira ile birlikte yakalandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sahte Para operasyonu gerçekleştirildi.

Piyasaya sahte para süren bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıstan her biri 100 TL olmak üzere toplamda 194 adet sahte para ve suçtan elde edildiği öğrenilen 7 bin TL para ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi.

Zanlı, 'Parada Sahtecilik' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Emniyeti, suç ve suçluyla mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini duyurdu.