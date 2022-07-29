Düzce'de personel maaşlarına yüzde 41,54 zam

Düzce Belediyesi, iştirak şirketi Belka A.Ş. çatısı altında çalışan personellerinin ücretlerine yüzde 41,54 oranında zam yapıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye iştirak şirketlerinden BELKA A.Ş. bünyesinde hizmet veren çalışanların enflasyondan etkilenmemeleri için Hizmet-İş sendikası ile birlikte ek ücret zammı protokolünü imzaladı.

Başkan Özlü’nün makamında düzenlenen protokol imza töreninde Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Ali Kemal Esen, Belka Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan ve Belka Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan hazır bulundu.

İmza altına alınan ek protokolle Düzce Belediyesi iştirak şirketi Belka çatısı altında çalışan personellerin ücretlerine yüzde 41,54 oranında zam yapıldı.

Atılan imzaların ardından değerlendirme de bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü, BELKA A.Ş. bünyesinde hizmet veren çalışanların enflasyondan etkilenmemeleri için ek ücret zammı protokolü imzaladıklarını belirterek, "Çalışma arkadaşlarımızın 2022 Ocak ayı başında aldıkları ücretlerini yüzde 41,54 oranında artırarak TÜİK’in Temmuz ayında açıkladığı yıllık enflasyon oranına tamamladık. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir’e, Hizmet İş Sendikası Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Ali Kemal Esen'e, Belka Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan’a ve Belka Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan’a teşekkür ediyorum” diy ekonuştu.