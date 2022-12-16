Düzce'de pazaryeri kendi enerjisini üretecek

Düzce'de yapımı devam eden pazaryeri kurulan güneş panelleri ile kendi enerjisini üretecek.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi tarafından projesi hayata geçirilen Aziziye Mahallesi'nde daha önceki pazaryerinin olduğu yerde inşaatı devam eden pazaryeri güneş panelleri ile kendi enerjisini üretecek pazaryerinde geri sayım başladı.

Pazaryeri esnafının tüm enerji ihtiyacını karşılayacak olan semt pazarı esnafı inşaatın tamamlanmasını bekliyor.

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi’nde yapımı süren modern pazaryeri inşaatı 5 bloktan oluşacak.

Pazaryerinin temel imalatları tamamlanarak Zabıta noktası ve WC binalarının da kaba yapıları yapıldı.