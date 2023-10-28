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Düzce'de pat pat kazası
GÜNDEM 28.10.2023, 12:45
Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.
Sefer Demir - HaberözelTV (DÜZCE İGFA)
Düzce'nin Yığılca ilçesi Atatürk Mahallesi pazaryeri mevkiinde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yaşanan arbede sonrası olay yerinden patpat diye tabir edilen tarım aracı ile uzaklaşmak isteyen kişiler tarafından Ali Can Ş isimli vatandaş ezdi.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil yardım ve polis ekipleri sevk edildi.
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ali Can Ş'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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