Son Dakika

Düzce'de pat pat kazası

GÜNDEM 28.10.2023, 12:45
Düzce'de pat pat kazası

Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

Sefer Demir - HaberözelTV (DÜZCE İGFA)
Düzce'nin Yığılca ilçesi Atatürk Mahallesi pazaryeri mevkiinde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yaşanan arbede sonrası olay yerinden patpat diye tabir edilen tarım aracı ile uzaklaşmak isteyen kişiler tarafından Ali Can Ş isimli vatandaş ezdi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ali Can Ş'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 10 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 28
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3