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Düzce'de otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Düzce'de yolcu otobüsü ve cipin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı Sefer DEMİR - Haberozel com
GÜNDEM 25.05.2024, 14:49
Düzce'de yolcu otobüsü ve cipin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.Sefer DEMİR - Haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Düzce'de kuyumcuzade bulvarı eski sanayi ışıklarında E.A. idaresindeki ciple H.A. yönetimindeki Gümüşova ilçe hattı yolcu otobüs çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki vatandaşlarda otobüsteki yolcuların çıkması için yardımcı oldu çıkan yaralıları ve çocukları sakinleştirmeye çalıştı.
Yaralananlara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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