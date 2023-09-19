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Düzce'de on binlerce tütün dolu makaronlar ele geçirildi
GÜNDEM 19.09.2023, 09:17
Düzce'de KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada çok sayıda tütün doldurulmuş makaron sigaralar ele geçirildi.DÜZCE (İGFA) - Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Cumayer ilçesi Çevrik Mahallesi Şen Sokak'ta faaliyet gösteren A.T 'ye ait işyerinde yapılan aramada 117 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alırken, hakkında *5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçundan* adli işlem başlattı.
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