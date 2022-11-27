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Düzce'de okullar 5 Aralık'ta açılacak... Eğitim arası bir hafta daha uzatıldı

GÜNDEM 27.11.2022, 09:16
Düzce'de okullar 5 Aralık'ta açılacak... Eğitim arası bir hafta daha uzatıldı

Düzce'de geçen hafta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla 28 Kasım'a kadar eğitime verilen ara bir hafta daha uzatıldı. Düzce'de okullar 5 Aralık'ta açılacak.DÜZCE (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'ndeki Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarla ilgili deprem sonrası yapılan çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Özer, Düzce'nin, 12 Kasım 1999'daki depremden sonra Bakanlığın sürekli gündeminde olan, güçlendirme veya yıkım yapılması gereken okulların yıkılıp yerlerine yenilerinin inşa edilmesi konusunda destek verilen illerin başında geldiğini söyledi.

Cumayeri Ortaokulu, Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi, Arsal Anadolu Lisesi ile Çakırlar İlk ve Ortaokulundaki öğrencileri aynı okulda eğitim öğretime almayacaklarını belirten Bakan Özer, bu 5 okulun öğrencilerini en yakın okullara taşıyacaklarını bildirdi.

"DÜZCE'DE OKULLARIMIZ EĞİTİM ÖĞRETİME 5 ARALIK'TA BAŞLAYACAK"

Bakan Özer, destek mekanizması oluşturduklarını, bu okuldaki öğrencileri yeni okullarına ücretsiz olarak taşıyacaklarını belirterek, şunları kaydetti.

"Öğlen ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Ta ki mevcut okulların raporları çıktıktan sonra güçlendirme mi yapılacak, yıkılıp tekrar mı yapılacak, o süreçler tamamlanana kadar ailelerimizin, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer konu, pazartesi okullar eğitim öğretime başlayacak mı, başlamayacak mı? Biliyorsunuz Bolu ve Sakarya'da okullarımızı depremden sonra 1 gün tatil ettik ama Düzce'de 3 gün, hafta sonuyla birlikte 5 gün tatil ettik. Hem süreci suhuletle yönetebilmek hem de Milli Eğitim Bakanlığının, Valiliğimizin koordinasyonuyla birlikte rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarla öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize psikolojik sağlamlıklarını tekrar tesis etmeleriyle ilgili bir süre tanıma ama aynı zamanda bu arada da mevcut okulların hızlı şekilde tahkik raporlarını nihayetlendirmek için önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı bir hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık 2022 tarihi itibarıyla başlayacaklar."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçlerin suhuletle devam etmesiyle ilgili her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktaran Özer, bütün bakanlıklara ve kurumlara çalışmaları için teşekkür etti.

Bakan Özer, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Kentteki çadır alanını da ziyaret eden Bakan Özer, vatandaşlarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Özer'e, Düzce'deki programına Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür de eşlik etti.

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