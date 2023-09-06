Düzce'de okul servis ücretleri belli oldu

Düzce'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergâhları belli oldu. Buna göre yeni eğitim döneminde en kısa mesafe 980 TL, en uzun mesafe ise 2 bin 160 TL olarak belirlendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden’in başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, SS Otobüsçüler-Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, Düzce Şoförler ile Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri katılım sağladı.

2023-2024 (S Plaka) öğrenci güzergah servis ücret tarifesinin görüşüldüğü toplantıda en kısa mesafe (0-1 km) 980 TL, en uzun mesafe olan 23-25 km ise 2 bin 160 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, 36 hafta üzerinden uygulamaya konulan servis ücret tarifesinde iki çocuğun birden servisle yolculuk yapması halinde de yüzde 10 indirim uygulanması da temsilcilerin imzalarıyla karara bağlandı.