Düzce'de 'Müdür WC'ye müfettiş görevlendirildi

Düzce'de bir okul müdürünün, kendisine "Müdür WC" yazılı özel tuvalet yaptırdığı iddiasıyla ilgili müfettiş görevlendirildi.DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı'nca tarafından konunun araştırılmasının talimatlandırıldığı duyuruldu.

Müdürlük, resmi internet sitesinden yaptığı kamuoyu açıklamasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce konunun incelemek üzere Eğitim Müfettişleri'nin görevlendirildiği kaydedildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü bir önceki basın açıklamasında da okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan "Müdür WC" baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapıldığını duyurarak, müdürlük ve okul aleyhine yapılan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilmişti.