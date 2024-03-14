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Düzce'de motosiklet kazası :1 yaralı
Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.Hakan ÇAKIR / haberozel.com.trDÜZCE
GÜNDEM 14.03.2024, 08:57
Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.Hakan ÇAKIR / haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Düzce'de motorsiklet kazası 1 yaralı Çamköy mahallesi yeni açılan çevre yolundan Barış Şahin idaresindeki 54 AIZ 224 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dikenli telleri aşıp tarlaya devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevkedildi.
Yaralı Şahin'e kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce üniversitesi araştırma ve uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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