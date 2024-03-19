Düzce'de motor kazası

Düzce'de seyir halindeki motosiklet park halindeki kamyonete çarptı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr - Orhangazi Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında O.C. idaresindeki motosiklet park halinde bulunan kamyonetin arkasındaki profillere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesine kaldırılan Cezayirlioğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.