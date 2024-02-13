Düzce'de mahalle sakinlerini sokağa döken kaza!

Düzce’nin Çamköy Mahallesi’nde yaşanan trafik kazası, çevre sakinlerinin öfkesine neden oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -- Muhammet T idaresindeki 55 AFT 779 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen at arabasına çarptı.

Kazanın ardından, mahalle sakinleri daha önce yapılan taleplere rağmen üst geçit, ışıklandırma ve dönel kavşak yapılmadığını öne sürerek yolu trafiğe kapatıp eylem başlattı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmesine rağmen, öfkeli kalabalığın siniri geçmedi.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, olay yerine gelerek “yolda gördüğünüz eksikliklerin giderilmesi için yarından itibaren çalışmalar başlayacak” sözü vererek kalabalığı yatıştırdı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.Vali Aslan, öfkeli kalabalıkla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Görülen eksikliklerin hızlı bir şekilde giderileceğini vurgulayan Vali Aslan, öfkeli kalabalığı evlerine yönlendirdi.

Kalabalığın dağılmasının ardından trafik kısmi olarak devam ederken, kazada yaralanan at arabası sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.