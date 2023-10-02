Düzce'de maddi hasarlı kaza

Düzce'de Bahçeşehir bağlantı yolunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA)- Alınan bilgiye göre Bahçeşehir bağlantı yolunda metek ışıklı kavşağı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden M.T.U idaresindeki 81 AT 522 plakalı tır aracı ışıklarda bekleyen M.İ yönetimindeki 81 FJ 659 plakalı ve K.K'nın sürücülüğü yaptığı 34 GZ 7281 plakalı otomobillere çarptı.

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine trafik ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sebebiyle yoğunlaşan trafik polis ekiplerinin çalışmasıyla tekrar normal seyrine döndü.