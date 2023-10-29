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Düzce'de lise öğrencisi bisikleti ile kaza yaptı
GÜNDEM 29.10.2023, 12:22
Yığılca İlçe merkezinde meydana gelen kazada 15 yaşındaki G. V. adlı lise öğrencisi genç kız, belediye önünde bisiklet hakimiyetini kaybedip park halindeki minibüse çarptı.Sefer DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kız yaralandı. Kazayı gören vatandaşların İhbar üzerine olay yerine 12 acil Servisi ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Vayıs Ambulansla yığılca Atatürk devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lise öğrencisi genç kızın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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