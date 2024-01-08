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Düzce'de lastiği patlayan tır karşı şeride geçti
GÜNDEM 08.01.2024, 17:11
Düzce-Akçakoca bağlantı yolu Kabalak Mevkii'nde seyir halinde olan 54 AK 950 plakalı tırın lastiğinin patlaması sonucunda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de kontrolden çıkan tır orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.
Kabalak Mevkii'nde yaşanan kazada trafiğin yoğun olmaması büyük bir felaketin önüne geçti.
Kaza sonrasında tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi.
Trafik kontrollü şekilde sağlanırken ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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