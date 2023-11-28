Düzce'de kuzenlerin kavgası kanlı bitti

Düzce'de iki kuzenin kavgasında kan aktı. Tartışmada silahla yaralanan kuzenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DÜZCE (İGFA)- Edinilen bilgiye göre Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde Y.M. ve T.A. isimli 2 kuzen henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda T.A. kuzeni Y.M.'ye silahla ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan T.A. polis ekiplerinin çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Y.M. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.