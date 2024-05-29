Düzce'de kurban satışı ve kesim yerlerine sıkı kontrol 

Düzce İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları doğrultusunda, Düzce Belediyesi zabıta ekipleri ile veteriner hekimlerin de katılımıyla kurban kesim ve satış yerlerinde denetimler başladı.

DÜZCE (İGFA) - Düzce’de kurban bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak ve kesilecek yerler denetleniyor. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı çerçevesinde; Düzce Belediye Başkanlığı, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşan komisyon tarafından il genelindeki kurban satış ve kesim yerleri ile kurbanlık hayvanların kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Düzce Belediyesi’nden zabıta ekipleri ve veteriner hekimlerin katıldığı denetimlerde, kesimhanelerin temizliği, kesimden çıkacak atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri ve hijyen şartları ile kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgeleri inceleniyor. Denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen yerlere gerekli uyarılar yapılarak, şartlarını düzeltmeleri için kurban bayramına kadar süre tanınıyor.

Denetimlerin Kurban Bayramı sonuna kadar devam edeceği bildirildi.