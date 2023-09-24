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Düzce'de korkunç bir kadın cinayeti
GÜNDEM 24.09.2023, 07:43
Duzce’ye bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesinde bulunan bir Apartmanda boğazından bıçaklanmış bir kadın ceseti bulundu.Sefer DEMİR/Haberözel TV (DÜZCE İGFA)
KonuralpOrhangaziMahallesi 02. Sokak Yaşar Apartmanında bulunan Şüpheli A.G Nikahsız yaşadığı B.A’yı kıskançlık krizi nedeniyle boğazından bıçaklayarak evi terk etti.
Durumu 112 Acil servis ekiplerine bildiren 68 yaşındaki A.G, polis ekiplerine teslim oldu.
112 acil servis ekipleri boğazından bıçaklanan kadının cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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