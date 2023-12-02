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Düzce'de kısa süreli yangın paniği
GÜNDEM 02.12.2023, 11:00
Düzce Konuralp Orhangazi Mahallesi 500.Caddede bulunan bir apartmanın girş katındaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sefer DEMİR (DÜZCE İGFA)
Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangın büyümeden kontrol altına almayı başardı.
Yapılan çalışmalar sonucunda söndürülen yangında şans eseri yaralanan olmadı. yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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