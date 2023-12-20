Düzce'de kesinleşmiş hapisleri bulunan 3 kişi yakalandı

Düzce'e haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında hapis cezası bulunan şahıslar tespit edildi.

Dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay, Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Dolandırmak suçundan 6 yıl 3 ay, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul etmek suçundan hakkında 1 yıl 8 Ay hapis cezası bulunan 3 kaçak ekiplerce yakalandı.

Yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.