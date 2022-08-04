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Düzce'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
GÜNDEM 04.08.2022, 18:37
Düzce'de merkeze bağlı köyde 'çocuğa cinsel istismar' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi, babasının evinde yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce Beyköy'de Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timi ve JASAT ekipleri, hakkında ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.R’yi yakalamak için babası D.R'nin evine operasyon düzenledi.
Ekipler gözaltına alınan A.R’yi ifadesi sonrasında Düzce Cumhuriyet Savcılığı'na sevk etti.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak kesinleşmiş hapis cezası için Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.
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