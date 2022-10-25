Düzce'de kereste fabrikasında yangın!

Düzce'nin Doğanlı mevkiinde kereste ürünleri üzerine faaliyet gösteren fabrikada yangın çıktı. Yağ fabrikasına ait deponun hemen yanında bulunan kereste ürünleri fabrikasının kazan dairesinde çıkan yangına Düzce Belediyesi ve ilçe itfaiyeleri müdahale etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-100 karayolu kenarı Doğanlı mevkiinde faaliyet gösteren ve bitişiğinde yağ fabrikasının deposu bulunan kereste ürünleri fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kazan dairesini kısa sürede saran alevleri söndürmekte yetersiz kalan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerinde Düzce ve Kaynaşlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Gökyüzünü simsiyah dumanın kapladığı yangın dolayısıyla Jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Hızla kazan dairesi ve çevresindeki binalar tahliye edilirken, itfaiye erleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı.Büyük çaptaki yangına ilçelerden takviye ekipler gönderildi.

Olayda yaralanan olmazken, zamanla yarışan ekiplerin mücadelesi sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alınabildi.