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Düzce'de kaza... Sürücü aracını terkedip kaçtı!
GÜNDEM 12.01.2024, 23:58
Düzce'de meydana gelen kazada sürücü aracını terkederek kaçtı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce- Akçakoca D655 Karayolu Çamköy mevkisinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen 54 AIN 896 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevkedildi.
Çevrede inceleme yapan ekipler kaza sonrası sürücünün aracını terkedip kaçtığını belirledi.
Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırıldı ve trafik normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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