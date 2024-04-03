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Düzce'de kavgada kan aktı!
Düzce'de Merkez Anıtpark Meydanı'nda iki gurup arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı darbelerle yaralandı
GÜNDEM 03.04.2024, 08:30
Düzce'de Merkez Anıtpark Meydanı'nda iki gurup arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı darbelerle yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre iki grup arasında çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan K.A. yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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