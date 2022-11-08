Düzce'de karşı şeride geçerek takla attı

Düzce'de D-100 Karayolu Dikmeli Köyü mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, yoldan çıkan ve karşı şeride geçerek takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilden çıkan yaralı sürücü S.D, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Funda ŞAHİN / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan S.K. idaresindeki 81 AD 312 plakalı otomobil, Dikmeli Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride takla atarak geçti.

Tek taraflı kazada otomobil hurda yığını haline dönüştü.

Otomobil içinde bulunan sürücü S.D. yaralandı.

Ters dönen araç, polis,itfaiye ve vatandaşların desteği ile düzeltilirken, yaralı sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.