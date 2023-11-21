Düzce'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Beyciler Mahallesi 1596 Cadde de 34 CZN 980 plakalı otomobil sürücü L.B. dönüş yapmak istediği sırada karşı şeritten gelen E.K. İdaresindeki 81 AAH 198 plakalı kamyonetle çarpıştı.Sefer DEMİR - Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü E.K. ve otomobil sürücüsü L.B. İle aynı araçta bulunan F. M., B.C., E. A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil yardım ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.