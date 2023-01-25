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Düzce'de kamyon dereye yuvarlandı
GÜNDEM 25.01.2023, 15:01
Düzce'de seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye yuvarlandı. Kamyonet sürücüsü polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - - Düzce'de merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde yan yolda seyreden Erol Töre idaresindeki 81 ACD 297 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dereye yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine trafik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kamyonet dereden çekici yardımı ile kurtarıldı.
Polislerin olay yerine geldiğinde sürücünün kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
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