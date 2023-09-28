Düzce'de kaçak tütün mamülleri denetimi yapıldı
Düzce Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM Şube Müdürlüğü Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tütün mamülleri kaçakçılığı uygulamasında 6 şüpheliye kaçakçılık kanununa muhalefetten yasal işlem yaptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazıılı açıklamada, Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Oganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Tütün mamülleri kaçakçılığı uygulaması kapsamında 5 iş yerinde yapılan aramada 30 bin 780 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ve 15.8 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli 6 kişiye kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|5
|15
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Rizespor
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|10
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|18
|3. Barcelona
|7
|17
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Real Sociedad
|7
|12
|6. Rayo Vallecano
|7
|11
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|7
|8
|11. Real Betis
|6
|8
|12. Sevilla
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Villarreal
|7
|7
|15. Mallorca
|7
|6
|16. Deportivo Alaves
|6
|6
|17. Las Palmas
|7
|5
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|7
|2