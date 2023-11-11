Düzce'de kaçak oto ve yedek parça operasyonu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobillerin parçalanarak, şasi numaralarının değiştirildiği iş yerine yapılan operasyonda 16 araca el konuldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sefer Demir/ HaberözelTV (DÜZCE İGFA)

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanayi sitesindeki otomobil tamirhanesine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde 7'si Macaristan, 7'si Türkiye ve 2'si plakasız otomobilden 5 tanesinin motor şasi numaralarının değiştirilmek üzere söküldüğünü belirledi.

Bazı araçların da tamamen söküldüğü ve yedek parçalarının da ayrı ayrı istiflendiği tamirhanedeki 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.