Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Düzce'nin Yığılca ilçesinde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda şüpheli bir şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, malzemelere el konuldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yığılca Cumhuriyet Başsavcılığı, Yığılca'da ikamet ettiği belirlenen B.B isimli şahsın uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda B.B adlı şahsın evinde ve bahçesinde 75 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış vaziyette 9 bin 200 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, suçundan adli işlem başlatıldı.
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