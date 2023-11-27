Düzce'de iki kişiyi vurdu olay yerinden kaçtı

Düzce'de bilinmeyen bir sebepten dolayı Ö.T, E.Ş. ve C.S. arasında çıkan tartışmada C.S. adlı şahıs silahla Ö.T. ve E.Ş.'yi bacağından vurdu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce kent merkezi Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bilinmeyen bir sebepten dolayı Ö.T, E.Ş. ve C.S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada C.S. adlı şahıs silahla Ö.T. ve E.Ş.'yi bacağından vurdu.

Vurulan iki kişi kanlar içinde yerde kaldı olayı gerçekleştiren C.S. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ö.T. ve E.Ş.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu olayı gerçekleştiren ve kaçan C.S. için arama çalışması başlatıldığı bildirildi.