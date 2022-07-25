Düzce'de hint keneviri operasyonu: 1 tutuklama
Düzc'de yasadışı hint keneviri bitkisi ektiği tespit edilen bir kişi yakalandı. Şüphelinin evindeki aramada 20 kök ekili hint keneviri ele geçirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il merkezinde yasadışı hint keneviri bitkisi ektiği tespiti yapılan şüpheli bir kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 20 kök ekili vaziyette hint keneviri bitkisi, 240 gram Esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 23 adet fişek ele geçirildi.
Şahıs emniyetteki ifadeleri sonrasında 2313 SKM yasaya muhalefet ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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