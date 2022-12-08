Düzce'de hasarlı okulların öğrencileri taşınıyor

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremde ağır hasar gören okullarda öğrencilerin başka okullara taşınmasına yönelik ilgili planlama yapıldı. Öğrencilerin 9 Aralık'tan itibaren tahsis edilen araçlarla okullarına taşınacağı duyuruldu.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de 23 Kasım günü yaşanan depremin ardından ili ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatlarıyla, Merkez Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi ve Arsal Anadolu Lisesi okul binalarında yapılacak inceleme nedeniyle öğrencilerimizin başka okul binalarına nakledilmeleri kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda 5 Aralık'tan bu yana Şehit Özgür Işık İlkokulu ve Anaokulunun 304 öğrencisi 15 araç ile Hikmet Akın Ortaokulu ve Körpeşler Anaokuluna, köylerimizde ikamet eden 206 Anadolu Lisesi öğrencisinin 28 araçla, pansiyonlarda yatılı kalan 125 öğrencinin de 11 araçla yeni okullarına taşınma işlemi başlatıldı.

Bununla birlikte, Turgut Özal Anadolu Lisesi ve Arsal Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören bin 414 öğrencinin ikamet ettikleri mahalle merkezlerinde belirlenen 47 noktadan 89 servis aracıyla taşınması için yapılan planlamaya göre ihale çalışmaları tamamlandı.

Her iki okulda öğrenim gören ve özel servis araçlarıyla ya da kendi imkânlarıyla ulaşım sağlayan öğrencilerin 9 Aralık Cuma gününden itibaren Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla okullarına taşınacağı belirtilirken, okullarda ikili öğretim uygulaması yapıldığından dolayı pansiyonlarda kalan yatılı öğrencilerin haricindeki diğer öğrencilere öğle yemeği hizmeti verilmeyeceği duyuruldu.

https://twitter.com/duzce_mem/status/1600938325300621312