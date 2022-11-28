Düzce'de hasarlı binaların yıkımına başlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de şu ana kadar yapılan çalışmalarda ağır hasarlı olarak tespit edilen bina sayısını açıkladı. Bakan Kurum, hasarlı binaları yıkıp, yenilerini inşa edeceklerini söyledi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Düzce'de 300 ekibin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yapılan tespitlerde 13 bin185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümün incelendiğini belirten Bakan Kurum, 181 yapının ağır hasarlı olduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, "Hepsini hızla yıkacağız. Yerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip, en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1596859228257660929