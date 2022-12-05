Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı... Listeler askıya çıktı

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 341 mahallede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları tamamlanarak askıya çıktı. Hasar tespit sonuçlarına itirazlar 2 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilecek.DÜZCE (İGFA)- Düzce Valiliği, yaşanan deprem sonrasında il genelindeki 341 mahallede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim edilmek suretiyle askıya çıkan listeler tüm muhtarlıklarda ilan edilirken, e-devlet ile de hasartespit.csb.gov.tr adresinden yayımlanmaya başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit sonuçlarına itiraz edecek vatandaşların Düzce Valiliği ve Kaymakamlıklarda kurulan itiraz kabul noktaları ve e-devlet üzerinden itiraz başvurularını yapabileceği kaydedildi.

Hasar tespit sonuçlarıyla ilgili itiraz süresi 2 Ocak 2023 olarak duyuruldu.