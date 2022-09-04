Düzce'de halk ekmek satışları başladı

Düzce Belediyesi tarafından kentin 4 noktasında oluşturulan Halk Ekmek satış noktaları faaliyete başladı. Düzceliler 4 ayrı noktada kurulan büfelerden ekmeği 3 liradan alabilecek.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle ile Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler ve Sanatkârlar Odasıyla işbirliği yapılarak açılan Halk Ekmek satışlarına başladı.

Şehrin dört noktasındaki satış noktalarında ekmek 3 liradan vatandaşlara ulaşıyor.

Halk ekmek satışları 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında yapılıyor.

Halk Ekmek; Camikebir Mahallesi Film Platosu önü, Hamidiye Mahallesi 60 Evler üst geçit yanı, Bahçeşehir Güzelbahçe Telekom karşısı ve Konuralp Şehit Murat Demir Mahalle Muhtarlığı önünde kurulan büfelerde 3 liradan satışa sunuluyor.