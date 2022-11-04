Düzce'de 'haciz yakalamalı' aracına başka plaka takan şahıs yakalandı

Düzce'de yakalaması olan aracına diğer aracın plakasını takan kişi polise yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de Mustafa C. adlı şahıs, üzerinde hacizli yakalaması olan aracına diğer aracının plakasını takarak dolaşmaya başladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesi ekiplerine gelen ihbar üzerine bir otoparkın içinde park edilmiş aracın plakasının yine aynı kişiye ait diğer aracına ait olduğunu ve bu aracın üzerine hacizli yakalama olduğunu tespit ederek önce cezai işlem uygulandı ardından muhafaza altına aldı.

Plakaların başka bir marka ve model araca ait olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları motor şasesi sorgulamasında aracın hacizli ve yakalamalı olduğunu fark etti.

Trafik açısından sürücüye ‘Sahte plakayı takma’ suçundan 9 bin 107 lira cezai işlem uygulanırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri de sürücü hakkında adli işlem başlatmak üzere muhafaza altına aldı.